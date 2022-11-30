Морози до -11 та ожеледиця. Синоптики дали прогноз на перший день зими

У перший день зими буде хмарно з проясненнями, проте без опадів. У західних та північних областях на дорогах подекуди можлива ожеледиця.

У більшості районів північної частини температура вночі 6-11° морозу, у Київській, Вінницькій та Житомирській областях місцями 14-16°, вдень 0-5° морозу. На решті території вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. В Криму очікується 7-12° тепла.

Вітер східний, 5-10 м/с, на сході України місцями можливі пориви 15-20 м/с.

Нагадаємо, на початку листопада біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" зафіксували новий сніговий рекорд. Рівень кучугур сягав понад три метри.

Також зазначимо, що безморозний період у Києві тривав 225 днів - з 6 квітня до 17 листопада.

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