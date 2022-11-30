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Морозы до -11 и гололедица. Синоптики дали прогноз на первый день зимы

Фото: синоптики дали прогноз на первый день зимы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В четверг, 1 декабря, в Украине осадков не ожидается. Кое-где местами возможны порывы ветра и гололедица на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В первый день зимы облачно с прояснениями, однако без осадков. В западных и северных областях на дорогах местами возможна гололедица.

В большинстве районов северной части температура ночью 6-11° мороза, в Киевской, Винницкой и Житомирской областях местами 14-16°, днем 0-5° мороза. На остальной территории ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. В Крыму ожидается 7-12 тепла.

Ветер восточный, 5-10 м/с, на востоке Украины местами возможны порывы 15-20 м/с.

Напомним, в начале ноября у украинской антарктической станции "Академик Вернадский" зафиксировали новый снежный рекорд. Уровень сугробов достигал более трех метров.

Также отметим, что безморозный период в Киеве длился 225 дней - с 6 апреля до 17 ноября.

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