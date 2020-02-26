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Мороз: власть пообещала выплатить долги шахтерам под давлением ОПЗЖ

Новости » Политика     26.02.2020 - 10:33
Мороз: власть пообещала выплатить долги шахтерам под давлением ОПЗЖ
Фото: Владимр Мороз (zaggitya.com.ua)

Мороз убежден, власть наконец-то прислушалась к аргументам "Оппозиционной платформы - За життя"

Власть признала наличие долгов перед шахтерами и обязалась их выплатить, во в том числе, благодаря давлению со стороны "Оппозиционной платформы - За життя". Об этом заявил народный депутат Украины Владимир Мороз в эфире Newsone, комментируя обещание президента Владимира Зеленского выплатить долги по зарплате перед шахтерами.

"Я услышал от президента конструктив. Наконец-то власть признала проблему и пообещала ее решить. Очень хорошо, что Зеленский приедет на эту территорию, сам увидит, как там живут люди. И что значит для жителей Украины закрытие шахт", - заявил парламентарий.

Мороз убежден, данным решением власть наконец-то прислушалась к аргументам "Оппозиционной платформы - За життя".

"Еще в словах президента я наконец-то услышал то, что декларирует наша партия – заботу о людях. Если, не дай бог, закрывается шахта, то мы, в "Оппозиционная платфома - За життя", сначала думаем о том, как обеспечить рабочие места, и только потом обсуждаем, нужно ли закрывать шахту, есть ли варианты оставить ее рабочей", - резюмировал Мороз.

Как писало РБК-Украина, во вторник, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский дал два месяца на закрытие долгов перед шахтерами. На сегодняшний день задолженность по зарплатам перед шахтерами достигла 1,1 млрд гривен.

В госбюджете на 2020 год предусмотрено дополнительное финансирование программы "Реструктуризация угольных шахт" в сумме 1 млрд гривен.

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