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Мороз: влада пообіцяла виплатити борги шахтарям під тиском ОПЗЖ

Новини » Політика     26.02.2020 - 10:33
Мороз: влада пообіцяла виплатити борги шахтарям під тиском ОПЗЖ
Фото: Володимир Мороз (zaggitya.com.ua)

Мороз переконаний, влада нарешті прислухалася до аргументів "Опозиційної платформи - За життя"

Влада визнала наявність боргів перед шахтарями і зобов'язалася їх виплатити, в тому числі, завдяки тиску з бокку "Опозиційної платформи - За життя". Про це заявив народний депутат України Володимир Мороз в ефірі Newsone, коментуючи обіцянку президента Володимира Зеленського виплатити борги по зарплаті перед шахтарями.

"Я почув від президента конструктив. Нарешті влада визнала проблему і пообіцяла її вирішити. Дуже добре, що Зеленський приїде на цю територію, сам побачить, як там живуть люди. І що означає для жителів України закриття шахт", - заявив парламентарій.

Мороз переконаний, цим рішенням влада нарешті прислухалася до аргументів "Опозиційної платформи - За життя".

"Ще в словах президента нарешті я почув те, що декларує наша партія – турботу про людей. Якщо, не дай бог, закривається шахта, то ми, "Опозиційна платфома - За життя", спочатку думаємо про те, як забезпечити робочі місця, і тільки потім обговорюємо, чи потрібно закривати шахту, чи є варіанти залишити її робочої", - резюмував Мороз.

Як повідомляло РБК-Україна, у вівторок, 25 лютого, президент України Володимир Зеленський дав два місяці на закриття боргів перед шахтарями. На сьогоднішній день заборгованість по зарплатах перед шахтарями досягла 1,1 млрд гривень.

У держбюджеті на 2020 рік передбачено додаткове фінансування програми "Реструктуризація вугільних шахт" у сумі 1 млрд гривень.

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