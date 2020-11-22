Мороз и снег в трех областях: прогноз погоды на сегодня

В воскресенье, 22 ноября, в трех областях Украины ожидается снег. В остальных регионах без осадков и температура до +5 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, в Сумской, Харьковской и Луганской областях ожидается снег. На остальной территории Украины будет пасмурно, однако без осадков.

В западных областях температура воздуха днем будет в пределах +3 +5 градусов, а ночью столбики термометров покажут от -6 до -1 градусов.

В центральных и северных областях температура воздуха будет колебаться от -1 до +5, а ночью от -3 до 0 градуса.

В южных и восточных областях температура воздуха днем составит от -1 до +5, а ночью столбики термометров покажут от -3 до +1 градуса.

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет пасмурно и без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от +1 до +3, а ночью от -2 до 0.

Напомним, в Украине на выходных ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о мокром снеге и гололеде.

Кроме того, синоптики рассказали, какой будет погода до конца ноября. В последние дни ноября в Украине будет дождливо, а кое-где пройдет мокрый снег.