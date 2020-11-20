ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

До 5 градусов мороза и мокрый снег: прогноз на выходные

Украина, Пятница 20 ноября 2020 15:43
До 5 градусов мороза и мокрый снег: прогноз на выходные
Фото: иней на траве (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине на выходных ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о мокром снеге и гололедице.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Небольшой мокрый снег завтра в Украине пройдет везде, кроме западных и большинства южных областей. А в следующие двое суток мокрый снег стоит ждать в восточных и северо-восточных областях.

Также на украинских дорогах, за исключением запада и юга, возможен гололед.

Днем в Украине прогнозируют от 0 до +6 градусов, а ночью температура будет колебаться от +1 до -5. В восточных областях ночью термометры покажут от -1 до -3 градусов.

Напомним, сегодня в Украине прогнозировали снег с дождем и ночные заморозки. Местами ночная температура воздуха опустится до -11 градусов.

Кроме того, синоптики рассказали, какой будет погода до конца ноября. В последние дни ноября в Украине будет дождливо, а кое-где пройдет мокрый снег.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество прогнозснегвыходныегололедицаморозыПогода

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь