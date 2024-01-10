Мороз ненадовго відступить. Якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише в північних та східних областях місцями невеликий сніг. На дорогах країни ожеледиця.

Вітер північно-західний, західний 7-12 м/с.

Температура вдень -1-6° морозу, на Закарпатті та місцями в Криму до +2° тепла.

Погода у Києві та області

У столиці та області сьогодні хмарно з проясненнями.

Вітер північно-західний, західний 7-12 м/с.

Температура вдень -4-2° морозу.

Синоптики попередили про чергову хвилю морозів

Наприкінці тижня в Україну прийде чергова порція морозів з півночі. Нічна температура може впасти до 20 градусів морозу.

Як зазначила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, ніч на 9 січня була найхолоднішою. У Чернігівській та Сумській області температура опустилася до 24-26 градусів морозу.

По всій температурі України також температура нижче 0 градусів, на півдні тепліше, але поки що зберігається морозна погода. "Надалі буде послаблення морозів, але будуть здебільшого зберігатися від'ємні значення температури, особливо в нічні години", - сказала вона.

Водночас 10-11 січня очікується потепління, хоча вночі буде 3-8 градусів морозу практично по всій Україні.

"Це короткочасне підвищення температури буде буквально на два дні. На ці два дні у нас зміняться повітряні потоки. Якщо до цього переважали північні, які приносили холодну арктичну масу, то зараз з'являється західна складова, трошки атлантичного повітря додається, і тому певне підвищення температури на ці два дні", - сказала вона.

Птуха повідомила, що вже з другої половини п’ятниці 12 січня очікується зниження температури через повітряні маси з півночі.

"За розрахунками, які є на сьогодні, все ж таки до 25 градусів не опуститься, але до 20 морози можуть бути, особливо у північних та північно-східних областях", - розповіла синоптик.

За прогнозом Укргідрометцентру, переважно морозна погода утримається в Україні й надалі. Також очікується невеликий сніг.