Синоптики попередили про чергову хвилю морозів в Україні

Наприкінці тижня в Україну прийде чергова порція морозів з півночі. Нічна температура може впасти до 20 градусів морозу.

Про це сказала синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Як зазначила синоптик, ніч на 9 січня була найхолоднішою. У Чернігівській та Сумській області температура опустилася до 24-26 градусів морозу.

По всій температурі України також температура нижче 0 градусів, на півдні тепліше, але поки що зберігається морозна погода. "Надалі буде послаблення морозів, але будуть здебільшого зберігатися від'ємні значення температури, особливо в нічні години", - сказала вона.

Водночас у середу-четвер 10-11 січня очікується потепління, хоча вночі буде 3-8 градусів морозу практично по всій Україні.

"Це короткочасне підвищення температури буде буквально на два дні. На ці два дні у нас зміняться повітряні потоки. Якщо до цього переважали північні, які приносили холодну арктичну масу, то зараз з'являється західна складова, трошки атлантичного повітря додається, і тому певне підвищення температури на ці два дні", - сказала вона.

Птуха повідомила, що вже з другої половини п’ятниці 12 січня очікується зниження температури через повітряні маси з півночі.

"За розрахунками, які є на сьогодні, все ж таки до 25 градусів не опуститься, але до 20 морози можуть бути, особливо у північних та північно-східних областях", - розповіла синоптик.

За прогнозом Укргідрометцентру, переважно морозна погода утримається в Україні і надалі. Також очікується невеликий сніг.

Погода в Україні

Нагадаємо, в Україні 9 січня очікуються складні погодні умови: сильний сніг та морози до 25 градусів. За прогнозом синоптиків, вторгнення арктичного повітря з півночі Європи призведе до утворення циклону над півднем України і Чорним морем.

Циклон зумовить сніг та значний сніг. До опадів у південних, східних та центральних областях доєднаються ще пориви вітру 15-20 м/с, спостерігатимуться хуртовини та снігові замети.