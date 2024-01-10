RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мороз ненадолго отступит. Какая будет погода в Украине сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Сильные морозы в Украине сегодня, 10 января, ненадолго отступят. Местами возможен небольшой снег, на дорогах гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Украине сегодня будет облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в северных и восточных областях местами небольшой снег. На дорогах страны гололедица.

Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с.

Температура днем -1-6° мороза, в Закарпатье и местами в Крыму до +2° тепла.

Погода в Киеве и области

В столице и области сегодня облачно с прояснениями.

Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с.

Температура днем -4-2° мороза.

Синоптики предупредили об очередной волне морозов 

В конце недели в Украину придет очередная порция морозов с севера. Ночная температура может упасть до 20 градусов мороза.

Как отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, ночь на 9 января была самой холодной. В Черниговской и Сумской области температура опустилась до 24-26 градусов мороза.

По всей температуре Украины температура ниже 0 градусов, на юге теплее, но пока сохраняется морозная погода. "В дальнейшем будет ослабление морозов, но будут в основном сохраняться отрицательные значения температуры, особенно в ночные часы", - сказала она.

В то же время, 10-11 января ожидается потепление, хотя ночью будет 3-8 градусов мороза практически по всей Украине.

"Это кратковременное повышение температуры будет буквально на два дня. На эти два дня у нас изменятся воздушные потоки. Если до этого преобладали северные, которые приносили холодную арктическую массу, то сейчас появляется западная составляющая, немного атлантического воздуха прибавляется, и поэтому определенное повышение температуры на эти два дня", – сказала она.

Птуха сообщила, что уже со второй половины пятницы 12 января ожидается понижение температуры из-за воздушных масс с севера.

"По расчетам, которые есть сегодня, все же до 25 градусов не опустится, но до 20 морозы могут быть, особенно в северных и северо-восточных областях", - рассказала синоптик.

По прогнозу Укргидрометцентра, преимущественно морозная погода сохранится в Украине и дальше. Также ожидается небольшой снег.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода в КиевеПогода на день