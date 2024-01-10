Мороз ненадолго отступит. Какая будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня будет облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в северных и восточных областях местами небольшой снег. На дорогах страны гололедица.

Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с.

Температура днем -1-6° мороза, в Закарпатье и местами в Крыму до +2° тепла.

Погода в Киеве и области

В столице и области сегодня облачно с прояснениями.

Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с.

Температура днем -4-2° мороза.

Синоптики предупредили об очередной волне морозов

В конце недели в Украину придет очередная порция морозов с севера. Ночная температура может упасть до 20 градусов мороза.

Как отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, ночь на 9 января была самой холодной. В Черниговской и Сумской области температура опустилась до 24-26 градусов мороза.

По всей температуре Украины температура ниже 0 градусов, на юге теплее, но пока сохраняется морозная погода. "В дальнейшем будет ослабление морозов, но будут в основном сохраняться отрицательные значения температуры, особенно в ночные часы", - сказала она.

В то же время, 10-11 января ожидается потепление, хотя ночью будет 3-8 градусов мороза практически по всей Украине.

"Это кратковременное повышение температуры будет буквально на два дня. На эти два дня у нас изменятся воздушные потоки. Если до этого преобладали северные, которые приносили холодную арктическую массу, то сейчас появляется западная составляющая, немного атлантического воздуха прибавляется, и поэтому определенное повышение температуры на эти два дня", – сказала она.

Птуха сообщила, что уже со второй половины пятницы 12 января ожидается понижение температуры из-за воздушных масс с севера.

"По расчетам, которые есть сегодня, все же до 25 градусов не опустится, но до 20 морозы могут быть, особенно в северных и северо-восточных областях", - рассказала синоптик.

По прогнозу Укргидрометцентра, преимущественно морозная погода сохранится в Украине и дальше. Также ожидается небольшой снег.