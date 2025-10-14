Мороз і сонце у Карпатах: температура різко впала до -7, але пейзаж вражає (фото)

Нагадаємо, раніше синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі РБК-Україна розповів про похолодання в Україні - як зміниться погода й коли можливий мокрий сніг.

Крім того, ми пояснювали, як на українських метеостанціях визначають тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.