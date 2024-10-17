Мороз і сонце: на горі Піп Іван температура знизилася до -8 (фото)

РБК-Україна раніше розповідало, що сьогодні, 17 жовтня, в Україні очікується антициклон Werner, який принесе заморозки та арктичне холодне повітря. За прогнозом синоптика Наталки Діденко, температура вдень становитиме +8...+11 градусів, на півдні та заході +11...+14, а на Закарпатті та в Криму до +16 градусів. Невеликі дощі можливі лише на сході країни, у решті регіонів опадів не передбачається.

Нагадаємо, синоптики попереджають про заморозки на ґрунті та в повітрі у найближчі кілька ночей. 17 жовтня вночі значне зниження температури очікується у західних, Житомирській та Вінницькій областях, а 18 та 19 жовтня сильні заморозки поширяться також на північні, центральні та південні регіони. Температура опуститься до 0…+3°С, оголошено ІІ (помаранчевий) рівень небезпечності.

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