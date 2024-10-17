Мороз и солнце: на горе Поп Иван температура снизилась до -8 (фото)

На одной из самых высоких вершин украинских Карпат сегодня солнечная и морозная погода – температура воздуха составляет -8°С. Утром фиксировали западный ветер с порывами до 14 м/с.

Погода на горе Пип Иван утром 17 октября (фото - ГСЧС)

Спасатели предупреждают об опасности горных прогулок из-за неблагоприятных погодных условий. Они подчеркивают, что горы – это не только красота, но и большая ответственность. Туристам советуют отложить походы до улучшения погодных условий.

Также напоминают, что путешествия в горы следует совершать только при наличии зимнего снаряжения и при соответствующих погодных условиях. Особенно предостерегают новичков от походов без должного опыта.