Мороз и солнце: на горе Поп Иван температура снизилась до -8 (фото)

Морозы в Карпатах с каждым днем усиливаются. Утром в четверг, 17 октября, на горе Поп Иван столбики термометров опустились до -8°С.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост.
На одной из самых высоких вершин украинских Карпат сегодня солнечная и морозная погода – температура воздуха составляет -8°С. Утром фиксировали западный ветер с порывами до 14 м/с.
Спасатели предупреждают об опасности горных прогулок из-за неблагоприятных погодных условий. Они подчеркивают, что горы – это не только красота, но и большая ответственность. Туристам советуют отложить походы до улучшения погодных условий.
Также напоминают, что путешествия в горы следует совершать только при наличии зимнего снаряжения и при соответствующих погодных условиях. Особенно предостерегают новичков от походов без должного опыта.
РБК-Украина ранее рассказывало, что сегодня, 17 октября, в Украине ожидается антициклон Werner, который принесет заморозки и арктический холодный воздух. По прогнозу синоптика Наталки Диденко, температура днем составит +8...+11 градусов, на юге и западе +11...+14, а в Закарпатье и Крыму до +16 градусов. Небольшие дожди возможны только на востоке страны, в остальных регионах осадки не предполагаются.
Напомним, синоптики предупреждают о заморозках на почве и в воздухе в ближайшие несколько ночей. 17 октября ночью значительное понижение температуры ожидается в западных, Житомирской и Винницкой областях, а 18 и 19 октября сильные заморозки распространятся также на северные, центральные и южные регионы. Температура опустится до 0…+3°С, объявлен II (оранжевый) уровень опасности.
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