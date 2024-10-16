ua en ru
Ср, 16 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українців попереджають про сильні заморозки: у яких областях буде найхолодніше вночі

Україна, Київ, Середа 16 жовтня 2024 17:01
UA EN RU
Українців попереджають про сильні заморозки: у яких областях буде найхолодніше вночі Фото: Заморозки в Україні у жовтні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Синоптики попереджають українців про небезпечні та стихійні метеорологічні явища. Зокрема, у ніч на четвер, 17 жовтня, у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються сильні заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

За даними синоптиків, у найближчі кілька ночей у більшості регіонів України очікуються заморозки на ґрунті та в повітрі. 17 жовтня вночі температура повітря значно знизиться у західних, Житомирській та Вінницькій областях. 18 та 19 жовтня сильні заморозки очікуються також у західних, північних та більшості центральних і південних областей.

Температура знизиться до 0…+3°С. Синоптики попереджають про ІІ (помаранчевий) рівень небезпечності.

Українців попереджають про сильні заморозки: у яких областях буде найхолодніше вночіУ яких областях очікуються заморозки (карта УкрГМЦ)

Раніше РБК-Україна розповідало, що до кінця тижня в Україні переважатиме суха погода, хоча вночі очікуються заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі у більшості регіонів, крім південного сходу. Денна температура залишатиметься в межах 6-13 градусів тепла, а на Закарпатті та півдні може піднятися до 15 градусів. Після 20 жовтня прогнозується незначне потепління, і денні температури сягатимуть 15 градусів у більшості областей.

Також ми писали, що значно похолодало у Карпатах. Гору Піп Іван засипало снігом. На одній із одній із найвищих вершин українських Карпат стовпчики термометрів опустилися до -6°С. Рятувальники попереджають туристів про небезпечні умови у горах та просять утриматися від мандрівок, поки подорожувати стане безпечніше. Водночас тих, хто наважиться йти в гори, просять брати з собою зимове спорядження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Зеленський у Раді представив план перемоги України: що в ньому
Зеленський у Раді представив план перемоги України: що в ньому
DAILY
В'язниця замість паспорта РФ. Як навідник із Запоріжжя "здавав" ЗСУ та допомагав окупантам
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна В'язниця замість паспорта РФ. Як навідник із Запоріжжя "здавав" ЗСУ та допомагав окупантам