UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мороз до -17, сніг та ожеледиця: прогноз погоди на вихідні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на вихідні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На вихідних в Україні буде прохолодно. У більшості областей очікується сніг, а дороги вкриє ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Синоптики повідомляють, що через проходження атмосферних фронтів по території України у суботу у західних, північних частинах та у Вінницькій областях, а в неділю у більшості регіонів сніг, вдень з дощем. При цьому 13 лютого в Україні без істотних опадів.

На дорогах, крім більшості південних регіонів, ожеледиця.

Температура вночі очікується на рівні 4-10° морозу, у північній частині 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, у південних областях 1-6° тепла. В Карпатах завтра вночі 11-17° морозу, вдень 2-7° морозу.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, завтра вдень у західних, північних областях та в Карпатах, у неділю на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

РБК-Україна повідомляло, що синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця зими.

До того ж, синоптик розповіла, коли в Україні почнуть стихати морози.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в Україні