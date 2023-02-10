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Мороз до -17, снег и гололедица: прогноз погоды на выходные

Фото: синоптики дали прогноз погоды на выходные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В выходные в Украине будет прохладно. В большинстве областей ожидается снег, а дороги покроет гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Синоптики сообщают, что из-за прохождения атмосферных фронтов по территории Украины в субботу в западных, северных частях и Винницкой областях, а в воскресенье в большинстве регионов снег, днем с дождем. При этом 13 февраля на Украине без существенных осадков.

На дорогах, кроме большинства южных регионов, гололедица.

Температура ночью ожидается на уровне 4-10° мороза, в северной части 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, в южных областях 1-6° тепла. В Карпатах завтра ночью 11-17° мороза, днем 2-7° мороза.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, завтра днем в западных, северных областях и Карпатах, в воскресенье на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

РБК-Украина сообщало, что синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца зимы.

К тому же синоптик рассказала, когда в Украине начнут стихать морозы.

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