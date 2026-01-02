ua en ru
Пт, 02 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Мороз до -14 та сильний вітер: де сьогодні сніжитиме і буде найхолодніше

П'ятниця 02 січня 2026 07:00
UA EN RU
Мороз до -14 та сильний вітер: де сьогодні сніжитиме і буде найхолодніше Фото: синоптики дали прогноз погоди на 2 січня (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні у п'ятницю, 2 січня, в окремих регіонах України очікується невеликий сніг, на решті території - без опадів. На дорогах можливі ожеледиця та слизькі ділянки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

У другий день нового року в Україні очікується хмарна погода. У північних та більшості західних областей прогнозують невеликий сніг, на решті території істотних опадів не передбачається, повідомляють синоптики.

Метеорологи попереджають, що на дорогах місцями можлива ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Вночі у західних областях, а вдень по всій Україні місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с, у Карпатах - до 25 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 9-14 градусів морозу, у західних та південних областях - 3-8 градусів морозу. Вдень очікується від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, у південних регіонах та в Криму - 2-7 градусів тепла.

Погода у Києві

У столиці сьогодні буде хмарно, прогнозується невеликий сніг. На дорогах місцями утвориться ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, по області вдень місцями пориви 15-18 м/с.

Температура по Київській області вночі становитиме 9-14 градусів морозу, вдень - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

У Києві вночі очікується 9-11 градусів морозу, вдень - близько 0 градусів.

Мороз до -14 та сильний вітер: де сьогодні сніжитиме і буде найхолодніше

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі детально розповіли про те, якою буде кліматична характеристика другого місяця зими та якої погоди варто очікувати в Україні у січні 2026 року.

Також стало відомо, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.

Крім того, рятувальники попередили про небезпеку в Карпатах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
Новини
Міністр оборони Словаччини заявив, що Україна ніколи не буде в НАТО
Міністр оборони Словаччини заявив, що Україна ніколи не буде в НАТО
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем