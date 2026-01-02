Мороз до -14 та сильний вітер: де сьогодні сніжитиме і буде найхолодніше

Сьогодні у п'ятницю, 2 січня, в окремих регіонах України очікується невеликий сніг, на решті території - без опадів. На дорогах можливі ожеледиця та слизькі ділянки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

У другий день нового року в Україні очікується хмарна погода. У північних та більшості західних областей прогнозують невеликий сніг, на решті території істотних опадів не передбачається, повідомляють синоптики.

Метеорологи попереджають, що на дорогах місцями можлива ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Вночі у західних областях, а вдень по всій Україні місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с, у Карпатах - до 25 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 9-14 градусів морозу, у західних та південних областях - 3-8 градусів морозу. Вдень очікується від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, у південних регіонах та в Криму - 2-7 градусів тепла.

Погода у Києві

У столиці сьогодні буде хмарно, прогнозується невеликий сніг. На дорогах місцями утвориться ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, по області вдень місцями пориви 15-18 м/с.

Температура по Київській області вночі становитиме 9-14 градусів морозу, вдень - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

У Києві вночі очікується 9-11 градусів морозу, вдень - близько 0 градусів.