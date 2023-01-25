UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мороз до -12, туман та ожеледиця: прогноз погоди на сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні, 25 січня, вночі очікується "мінусова" температура. До того ж, у деяких регіонах можливий туман та ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачається.

Вночі та вранці у західних регіонах місцями туман, а на дорогах подекуди ожеледиця.

Температура у західній та південній частинах вночі 0-5° морозу, на решті території 4-9°, на сході країни до 12° морозу. При цьому вдень в Україні від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та в Криму 1-6° тепла.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Погода у Київській області

В області хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Температура вночі очікується на рівні 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У столиці вночі 5-7° морозу, вдень близько 0°.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, синоптик дала прогноз погоди на тиждень.

До того ж, у Києві з початку січня оновлено вже 16 температурних рекордів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогода в Києві