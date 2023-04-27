Мороз до 11 градусів. В Карпатах лютує справжня зима

У четвер, 27 квітня, у Карпатах продовжує вирувати зима. У горах ударив сильний мороз до 11 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
"Станом на 07:00, 27.04.2023 на г. Піп Іван Чорногірський ясно, невелика хмарність. Вітер північно-західний 10-11 м/с., температура повітря -11°С", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось, сьогодні, 27 квітня, найтепліше буде у східних областях України. А дощі пройдуть всюди, окрім західних регіонів.
Нагадаємо, вчора, 26 квітня, в українських Карпатах вирувала справжня зима, гори замітало снігом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.