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Мороз до 11 градусів. В Карпатах лютує справжня зима

Фото: у Карпатах стоїть мороз до 11 градусів 27 квітня (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 27 квітня, у Карпатах продовжує вирувати зима. У горах ударив сильний мороз до 11 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Станом на 07:00, 27.04.2023 на г. Піп Іван Чорногірський ясно, невелика хмарність. Вітер північно-західний 10-11 м/с., температура повітря -11°С", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, сьогодні, 27 квітня, найтепліше буде у східних областях України. А дощі пройдуть всюди, окрім західних регіонів.

Нагадаємо, вчора, 26 квітня, в українських Карпатах вирувала справжня зима, гори замітало снігом.

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