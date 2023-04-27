RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мороз до 11 градусов. В Карпатах свирепствует настоящая зима

Фото: в Карпатах стоит мороз до 11 градусов 27 апреля (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 27 апреля, в Карпатах продолжает бурлить зима. В горах ударил сильный мороз до 11 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 07:00, 27.04.2023 г. Поп Иван Черногорский ясно, небольшая облачность. Ветер северо-западный 10-11 м/с., температура воздуха -11°С", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня, 27 апреля, теплее всего будет в восточных областях Украины. А дожди пройдут повсюду, кроме западных регионов.

Напомним, вчера, 26 апреля, в украинских Карпатах бушевала настоящая зима, горы заметало снегом.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПогодаПогода в Киеве