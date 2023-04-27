Погода на сьогодні. Синоптик назвала найхолодніші та дощові регіони України

Фото: синоптик назвала найхолодніші та дощові регіони України на сьогодні (GettyImages)

Сьогодні, 27 квітня, найтепліше буде у східних областях України. А дощі пройдуть всюди, окрім західних регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.