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Карпати замітає снігом. Українців попередили про хуртовину та обмежену видимість

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Україна , Середа 26 квітня 2023 08:34
Карпати замітає снігом. Українців попередили про хуртовину та обмежену видимість Фото: Карпати замітає снігом 26 квітня (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 26 квітня, в українських Карпатах вирує справжня зима, гори заметає снігом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"УВАГА !!! Ускладнення погодних умов!" - попереджають метеорологи.

Так, станом на 8 ранку на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м.

"Вітер західний 15-17 м/с, хуртовина, падає сніг. Температура повітря -5°С", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, в Україні наприкінці квітня в деяких областях різко похолодає. Дві ночі поспіль 28 і 29 квітня очікуються заморозки.

Додамо, що у травні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 14 до 18 градусів тепла, в горах 10-13 градусів. Це близько до норми.

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