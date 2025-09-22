У морі, повітрі і на суші: Польща і Швеція вперше в історії розпочали військові навчання

"Польща і Швеція разом за безпеку Балтійського моря. Ми починаємо навчання SNEX Gotland Sentry - першу в історії спільну операцію такого типу між Польщею та Швецією", - йдеться у публікації.

Початок спільник військових навчань між країнам став результатом угоди про співпрацю в оборонній галузі, підписаної Польщею та Швецією 2 вересня. Згідно із документом, країни проводитимуть спільні операції в Балтійському морі, а також розвиватимуть співпрацю в галузі оборонних технологій.

Двосторонні навчання проводяться вперше в історії, що підтвердило оперативне командування польських Збройних сил. Їхньою метою є демонстрація здатності військових обох країн оперативно розгортати спеціалізовані компоненти у морі, повітрі та на суші, а також працювати над вдосконаленням процедури колективної оборони.

Окрім того, навчання стануть свідченням того, що політичне партнерство як Польщі, так і Швеції втілюється в практичні оперативні дії.

"Розвиток оперативної сумісності та можливостей командування в міжнародній ситуації, а також поглиблений аналіз проблем безпеки в регіоні Балтійського моря теж є важливими елементами", - йдеться у заяві армії Польщі.