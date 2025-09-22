В море, воздухе и на суше: Польша и Швеция впервые в истории начали военные учения

В Балтийском море начались первые в истории польско-шведские военные учения SNEX Gotland Sentry.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в X (бывший Twitter) министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша.
"Польша и Швеция вместе за безопасность Балтийского моря. Мы начинаем учения SNEX Gotland Sentry - первую в истории совместную операцию такого типа между Польшей и Швецией", - говорится в публикации.
Начало совместных военных учений между странам стало результатом соглашения о сотрудничестве в оборонной отрасли, подписанного Польшей и Швецией 2 сентября. Согласно документу, страны будут проводить совместные операции в Балтийском море, а также развивать сотрудничество в области оборонных технологий.
Двусторонние учения проводятся впервые в истории, что подтвердило оперативное командование польских Вооруженных сил. Их целью является демонстрация способности военных обеих стран оперативно разворачивать специализированные компоненты в море, воздухе и на суше, а также работать над совершенствованием процедуры коллективной обороны.
Кроме того, учения станут свидетельством того, что политическое партнерство как Польши, так и Швеции воплощается в практические оперативные действия.
"Развитие оперативной совместимости и возможностей командования в международной ситуации, а также углубленный анализ проблем безопасности в регионе Балтийского моря тоже являются важными элементами", - говорится в заявлении армии Польши.
В ночь на 10 сентября более 20 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Кроме того, два истребителя РФ нарушили зону безопасности буровой платформы Petrobaltic в Балтийском море. Варшава рассматривает такие действия россиян, как последовательные провокации, которые создают угрозу и для самой Польши, и для всего восточного фланга НАТО.
После этих событий два британских истребителя Typhoon при поддержке самолета-заправщика Voyager 19 сентября осуществили первый вылет на оборону Польши. Это патрулирование стало частью операции НАТО "Восточный страж" - ее целью является укрепление восточного фланга Европы после провокаций со стороны Кремля.
Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша "не колеблясь" будет сбивать все объекты, которые нарушат ее воздушное пространство.
Кроме того, президент США Дональд Трамп пообещал помочь Польше и другим странам Балтии в случае эскалации агрессии со стороны России.