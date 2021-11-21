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Моравецкий о войсках России возле Украины и в Беларуси: это инструмент для прямой атаки

Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил обеспокоенность российскими войсками у границ Украины и на территории Беларуси. Он считает, что Россия может использовать их для прямой атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию премьера Польши.

"Растет присутствие российских войск вокруг Украины, в Беларуси, вдоль российско-белорусской границы, а также в Калининградской области. Это присутствие является инструментом, который можно использовать для прямой атаки",- сказал Моравецкий.

Польский премьер добавил, что еще одним инструментом российской агрессии является энергетический кризис в Европе, созданный руками "Газпрома".

Напомним, вокруг Украины сегодня сосредоточено свыше 90 тысяч российских солдат и тысячи военной техники, которые могут быть использованы для наступления на Украину. Разведка сегодня показала возможные сценарии.

Как заявлял глава разведки Кирилл Буданов, российское вторжение может произойти уже в начале следующего года.

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