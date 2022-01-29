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Британский премьер Джонсон на следующей неделе посетит Украину

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Лондон, Суббота 29 января 2022 09:40
Британский премьер Джонсон на следующей неделе посетит Украину Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе посетит Украину. Он надеется укрепить дипломатические усилия на фоне угрозы вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Согласно источникам в британском правительстве, Джонсон посетит Украину, после чего проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

"Премьер-министр полон решимости ускорить дипломатические усилия и усилить сдерживание, чтобы избежать кровопролития в Европе. Он повторит необходимость того, чтобы Россия отступила и вступила в дипломатические отношения, когда он будет говорить с президентом Путиным на этой неделе", - отметил представитель Даунинг-стрит.

Также сообщается, что Джонсон рассмотрит варианты сдерживания российской агрессии против Украины, включая новое развертывание войск НАТО. Кроме того, ожидается, что уже в понедельник Лондон объявит о намерении ввести более жесткие санкции против России, если она решится на вторжение.

Напомним, ранее сообщалось, что на следующей неделе Джонсон проведет переговоры с Путиным.

Также стало известно, что Британия намерена разместить больше сил в Восточной Европе в случае вторжения России в Украину.

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