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Моравецкий о прекращении поставок российского газа: это прямая атака на Польшу

Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал прекращение поставок российского газа прямой атакой на Польшу. Но заверил, что власти справятся с "дулом у виска", которое Россия приставила к полякам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

"На этот раз Россия сдвинула границу газового империализма еще на шаг вперед. Это прямая атака на Польшу, которая вчера показала, что такое настоящий удар по российским олигархам. Мы представили первый список российских олигархов, и в отместку сегодня утром была осуществлена угроза отключения газа", - заявил Моравецкий, выступая в Сейме.

По его словам, Польша годами готовилась к этому, начиная с 2006-2007 годов, когда было принято решение о строительстве газового терминала в Свиноуйсьце.

"Мы разберемся с этим шантажом, с этим дулом у виска, чтобы поляки этого не почувствовали", - добавил он.

Напомним, накануне российский "Газпром" официально объявил о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию.

Сегодня стало известно, что Еврокомиссия готовит ответ на газовый шантаж России.

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