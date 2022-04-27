Еврокомиссия готовит ответ на газовый шантаж России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Twitter .

"Заявление "Газпрома" - очередная попытка России шантажировать нас газом. Мы готовы к такому сценарию. Мы готовим скоординированный ответ ЕС", - написала она.

При этом она отметила, что "европейцы могут быть уверены, что мы едины и солидарны с пострадавшими странами-членами".

Как сообщало РБК-Украина, российский энергетический монополист "Газпром" заявил в среду, что приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу из-за отказа этих стран платить за газ в рублях.