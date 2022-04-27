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Еврокомиссия готовит ответ на газовый шантаж России

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Брюссель, Среда 27 апреля 2022 11:05
Еврокомиссия готовит ответ на газовый шантаж России Фото: глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Приостановка поставок газа в Польшу и Болгарию является шантажом. Европейский союз готовит скоординированный ответ России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Twitter.

"Заявление "Газпрома" - очередная попытка России шантажировать нас газом. Мы готовы к такому сценарию. Мы готовим скоординированный ответ ЕС", - написала она.

При этом она отметила, что "европейцы могут быть уверены, что мы едины и солидарны с пострадавшими странами-членами".

Как сообщало РБК-Украина, российский энергетический монополист "Газпром" заявил в среду, что приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу из-за отказа этих стран платить за газ в рублях.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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