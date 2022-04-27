Моравецький про припинення поставок російського газу: це пряма атака на Польщу

Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький назвав припинення поставок російського газу прямою атакою на Польщу. Але запевнив, що влада впорається з "дулом біля скроні", яке Росія приставила до поляків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо" .

"Цього разу Росія зрушила кордон газового імперіалізму ще на крок вперед. Це пряма атака на Польщу, яка вчора показала, що таке справжній удар по російським олігархам. Ми представили перший список російських олігархів, і як помста сьогодні вранці була здійснена погроза відключення газу", - заявив Моравецький, виступаючи в Сеймі.

За його словами, Польща роками готувалася до цього, починаючи з 2006-2007 років, коли було прийнято рішення про будівництво газового терміналу в Свіноуйсьце.

"Ми розберемося з цим шантажем, з цим дулом біля скроні, щоб поляки цього не відчули", - додав він.