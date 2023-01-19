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Моравецький про позицію Німеччини щодо танків України: боїться, як диявол святої води

Фото: прем'єр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Польщі помірно песимістичний щодо того, що Берлін надасть іншим країнам дозвіл на відправку танків німецького виробництва Leopard 2 в Україну.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я налаштований помірковано скептично, помірковано песимістично, тому що німці захищаються від цього, як диявол захищається від святої води", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що Шольц може погодитися на передачу Україні танків Leopard 2 тільки якщо Сполучені Штати, своєю чергою, поставлять Abrams.

Нагадаємо, під час Всесвітнього економічного форуму Шольц ухилився від відповіді на питання про танки Leopard для ЗСУ.

Більш детально про можливі постачання німецьких важких машин Україні можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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