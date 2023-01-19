RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Моравецкий о позиции Германии по танкам Украине: боится, как дьявол святой воды

Фото: премьер Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Польши умеренно пессимистично относительно того, что Берлин даст другим странам разрешение на отправку танков немецкого производства Leopard 2 в Украину.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Я настроен умеренно скептически, умеренно пессимистично, потому что немцы защищаются от этого, как дьявол защищается от святой воды", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Шольц может согласиться на передачу Украине танков Leopard 2, только если Соединенные Штаты, в свою очередь, поставят Abrams.

Напомним, во время Всемирного экономического форума Шольц уклонился от ответа на вопрос о танках Leopard для ВСУ.

Более подробно о возможных поставках немецких тяжелых машин Украине можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаВоенная помощьВойна России против Украины