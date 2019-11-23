Мораторий на продажу вредит владельцам земли в Украине, - Всемирный банк

Фото: Сату Кахконен (World Bank Group)

Всемирный банк хочет помочь фермерам в Украине воспользоваться возможностями открытия рынка земли

Директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен заявила, что мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в Украине вредит владельцам таких земель. Об этом она сказала в интервью изданию "Зеркало недели".

Она отметила, что Всемирный банк хочет помочь фермерам в Украине воспользоваться в полной мере возможностями открытия рынка сельскохозяйственных земель.

"Мелкие фермеры - это наиболее уязвимая группа заемщиков, которым и хочет помочь Всемирный банк, чтобы они действительно смогли воспользоваться в полной мере теми возможностями, которые получат после открытия рынка сельскохозяйственных земель", - отметила Кахконен.

Она подчеркнула, что земельная реформа действительно может многое изменить в государстве, но ее необходимо провести правильно, согласно государственных интересов и интересов прежде всего фермеров.

"Основная ее (реформы, - ред.) задача - освободить потенциал, ускорить экономический рост, трансформировать сельскохозяйственный сектор. Мораторий вредит владельцам земли, потому что их право собственности ограничено: они не могут использовать свою землю как банковский залог, не могут ее продать", - заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы.

Она добавила, что с правительством обсуждались различные варианты, как обеспечить малым фермерам доступ к кредитам, среди прочего обсуждалась схема частичного гарантирования кредитов, что уменьшит кредитный риск для банков и будет стимулировать их заинтересованность в кредитовании и мелких фермеров.

Кахконен также отметила, что банковский сектор готов к открытию земельного рынка, для него это новый и привлекательный рынок.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заверил, что вопросы продажи земли иностранцам будут решаться на всенародном референдуме.

Как писало РБК-Украина, глава государства распорядился начать подготовку к введению рынка земли.

Подчеркнем, 13 ноября Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект о рынке земли. Соответствующее решение поддержали 240 нардепов.