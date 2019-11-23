Мораторій на продаж шкодить власникам землі в Україні, - Світовий банк

Фото: Сату Кахконен (World Bank Group)

Світовий банк хоче допомогти фермерам в Україні скористатися можливостями відкриття ринку землі

Директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен заявила, що мораторій на продаж сільськогосподарських земель в Україні шкодить власникам таких земель. Про це вона сказала в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

Вона зазначила, що Світовий банк хоче допомогти фермерам в Україні скористатися повною мірою можливостями відкриття ринку сільськогосподарських земель.

"Дрібні фермери - це найбільш вразлива група позичальників, яким і хоче допомогти Світовий банк, аби вони дійсно змогли скористатися повною мірою тими можливостями, які отримають після відкриття ринку сільськогосподарських земель", - зазначила Кахконен.

Вона підкреслила, що земельна реформа дійсно може багато чого змінити в державі, але її необхідно провести правильно, відповідно до державних інтересів та інтересів насамперед фермерів.

"Основне її (реформи, - ред.) завдання - вивільнити потенціал, прискорити економічне зростання, трансформувати сільськогосподарський сектор. Мораторій шкодить власникам землі, бо їхнє право власності обмежене: вони не можуть використовувати свою землю як банківську заставу, не можуть її продати", - заявила директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови.

Вона додала, що з урядом обговорювалися різні варіанти, як забезпечити малим фермерам доступ до кредитів, серед іншого обговорювалася схема часткового гарантування кредитів, що зменшить кредитний ризик для банків і стимулюватиме їх зацікавленість у кредитуванні і дрібних фермерів.

Кахконен також зазначила, що банківський сектор готовий до відкриття земельного ринку, для нього це новий і привабливий ринок.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запевнив, що питання продажу землі іноземцям будуть вирішуватися на всенародному референдумі.

Як писало РБК-Україна, глава держави розпорядився почати підготовку до запровадження ринку землі.

Підкреслимо, 13 листопада Верховна рада України в першому читанні прийняла законопроект про ринок землі. Відповідне рішення підтримали 240 нардепів.