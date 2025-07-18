Мораторій на перевірки бізнесу буде, але не для всіх: Свириденко відкрила плани
В Україні планують запровадити мораторій на перевірки бізнесу. Однак перевіряти недобросовісні підприємства продовжать.
Про це під час спілкування з журналістами заявила прем'єр України Юлія Свириденко, передає кореспондент РБК-Україна.
"Що стосується мораторію на перевірки - ми це рішення зробимо, мораторій для перевірок правоохоронними органами", - підкреслила глава уряду.
Свириденко зазначила, що перевірки завжди були головною проблемою для українських підприємців. І зараз уряд працює з Офісом генпрокурора, щоб провести "якісний огляд справ, пов'язаних із бізнесом".
"Нам дуже важливо, щоб тільки за санкціями прокурора, можливо, обласного і районного прокурорів, відкривалася справа, пов'язана з діяльністю бізнесу", - розповіла прем'єр.
Вона уточнила, що відкриття справи блокує роботу українського підприємства. Щоб вирішити проблему, генеральний прокурор Руслан Кравченко має підготувати комплекс дій.
"При цьому недобросовісний бізнес продовжуватимуть перевіряти", - запевнила Свириденко.
Мораторій на перевірки бізнесу
Нагадаємо, ще 27 червня президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити мораторій на перевірки бізнесу.
Він підкреслив, що таке рішення дасть змогу "убезпечити бізнес від будь-якого тиску, недобросовісних людей на різних посадах".
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