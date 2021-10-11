Мораторий на экспорт лома крайне необходим, чтобы защитить украинцев от потери рабочих мест, - нардеп

"Запрет на экспорт лома необходима, все зависит только от того, насколько глубоко власть понимает проблему. Металлоперерабатывающая индустрия - это действительно самые большие налогоплательщики, крупнейшие работодатели. Это градообразующие предприятия! Поэтому это (мораторий - ред.) является сверхкритичным для сохранения хотя бы какой еще конкурентоспособности украинской экономики в мире. Если мы хотим сохранить то, что есть - правительство должно принять решение (о запрете экспорта - ред.), - пояснил он в эфире телеканала "Украина 24".

Он также отметил, что необходимо принять соответствующие меры, касающиеся экспортеров лома, которые работают нечестно и манипулируют экспортными ценами, то есть фактически условно продают металлолом по 500 долларов за тонну, а декларируют, что вывезли его по 300 долларов. И напомнил, что мораторий предлагается ввести временно, а не на постоянной основе.

"У нас непрогнозируемые цены на сырье в постпандемичний или пандемический период. Мораторий - это временная мера, к которому нормально смогут отнестись наши международные партнеры, ведь мы является членом ВТО. Но во время пандемии, считая количество налогов и количество рабочих мест в этой отрасли - мы должны временно ее защитить", - резюмировал Мовчан.