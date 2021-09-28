Украина теряет деньги на экспорте металлолома, необходимо ввести мораторий на вывоз сырья, - нардеп

Украина приблизилась еще на один шаг к масштабному кризису в металлургической области: экспорт лома достиг катастрофических объемов, и некоторые заводы уже начали снижать объемы производства. При этом на экспорте сырья Украина ничего не зарабатывает, потому что экспортеры выводят валютную прибыль в оффшоры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Мусы Магомедова в колонке для Минпром .

Нардеп напомнил, что еще в июле, когда ситуация стала критической, а склады предприятий опустели, металлурги впервые попросили Кабмин ввести временный мораторий на экспорт лома из Украины и предупредили: острый дефицит сырья может совсем скоро привести к остановке металлургических предприятий.

"К сожалению, правительство продолжает игнорировать голос бизнеса. И это выглядит странно - учитывая, что, по оценкам экспертов, переработка лома дает в бюджет в десятки раз больше налогов, чем его экспорт", - подчеркнул Магомедов.

По его данным, из-за форсированного экспорта запасы лома в Украине сократились с 350 тыс. тонн в январе до 130 тыс. тонн в августе. Таким образом металлургия вплотную подошла к так называемому технологическому минимуму, за которым возможны временные остановки отдельных производств и даже целых предприятий. Это приведет к значительным потерям для национальной экономики. По оценкам экспертов, если метпредприятия начнут останавливаться, то до конца 2021 года страна потеряет 1,5 млрд долл валютных поступлений.

"Самое же обидное, что при этом на экспорте лома страна ничего не зарабатывает: как пишут мои коллеги-нардепы, пока металлурги сокращают производство из-за дефицита лома, экспортеры лома массово вывозят деньги в оффшоры. То есть, Украина теряет дважды - вместо того, чтобы на государственном уровне защитить металлургическую отрасль и бюджет", - пояснил Магомедов.

Он подчеркнул, что если не ввести временный мораторий на экспорт лома, до конца текущего года из Украины могут вывезти около 1,5 млн тонн лома. Все, что получит при этом бюджет - 2,5-3 млрд грн налогов в виде экспортной пошлины на лом. Но если бы это сырье переработали в сталь - в бюджет страны поступило бы 85 млрд грн налогов, то есть, почти в 30 раз больше.