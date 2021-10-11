Мораторій на експорт брухту вкрай необхідний, щоб захистити українців від втрати робочих місць, - нардеп

"Заборона на експорт брухту необхідна, все залежить лише від того, наскільки глибоко влада розуміє проблему. Металопереробна індустрія - це насправді найбільші платники податків, найбільші роботодавці. Це містоутворюючі підприємства! Тому це (мораторій, - ред.) є надкритично для збереження хоча б якоїсь ще конкурентоспроможності української економіки у світі. Якщо ми хочемо зберегти те, що є - уряд має прийняти рішення (про заборону експорту - ред.), - пояснив він у ефірі телеканалу "Україна 24".

Він також наголосив, що необхідно вжити відповідних заходів щодо експортерів брухту, які працюють нечесно і маніпулюють експортними цінами, тобто фактично умовно продають металобрухт по 500 доларів за тонну, а декларують, що вивезли його по 300 доларів. І нагадав, що мораторій пропонується ввести тимчасово, а не на постійній основі.

"У нас непрогнозовані ціни на сировину в постпандемічний чи пандемічний період. Мораторій це тимчасовий захід, до якого нормально зможуть віднестися наші міжнародні партнери, адже ми є членом СОТ. Але під час пандемії, рахуючи кількість податків і кількість робочих місць у цій галузі - ми маємо тимчасово її захистити", - резюмував Мовчан.