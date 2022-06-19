Моральное состояние войск РФ продолжает падать: в британской разведке назвали причины

В ведомстве заявили, что боевые подразделения обеих стран ведут интенсивные боевые действия в Донбассе и, вероятно, испытывают переменчивый моральный дух.

"В последние недели моральное состояние российских войск, скорее всего, остается особенно тяжелым. Продолжают иметь место случаи отказа целых российских подразделений от выполнения приказов и вооруженные стычки между офицерами и их солдатами", - говорится в сообщении.

В Минобороны предположили, что властям РФ трудно оказать правовое давление на несогласных военных, чему препятствует официальный статус вторжения как "специальной военной операции", а не как войны.

Также в британской разведке назвали факторы, которые определяют низкий моральный дух россиян. В частности,

плохое руководство,

ограниченные возможности для ротации подразделений вне боевых действий,

очень тяжелые потери,

боевой стресс,

продолжающееся плохое материально-техническое обеспечение,

проблемы с оплатой труда.

"Многие российские военнослужащие всех рангов также, вероятно, остаются в замешательстве относительно целей войны. Моральные проблемы в российских войсках, вероятно, настолько значительны, что они ограничивают способность России достигать боевых целей", - подытожили в ведомстве.