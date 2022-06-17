Эксперты оценили угрозу окружения ВСУ в Луганской области

Основной фокус внимания противника сосредоточен на взятии Северодонецка - админцентра подконтрольной Украине части Луганской области. Более чем 90% ее площади уже захвачены российскими войсками.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Карта фронта. Где наступают оккупанты и как Украина отражает их атаки".

По словам начальника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Северодонецк - это ключевая точка в системе оборонной операции Украины в Луганской области. Сейчас бои идут в самом городе и в районе населенных пунктов, которые расположены к югу - Тошковки, Золотого, Николаевки и Врубовки. Наши защитники контролируют промзону Северодонецка, в частности завод "Азот", где укрываются мирные жители.

Лисичанск, который находится в северодонецкой агломерации на юге, также полностью контролируется Украиной. При этом он регулярно обстреливается россиянами.

Похоже, замысел агрессора состоит в том, чтобы окружить наши силы, которые обороняют остальные 10% территории, перекрыв при этому трассу Бахмут-Лисичанск. Эта ключевая магистраль, которая соединяет свободную часть Луганской области с Украиной и обеспечивает логистику для ВСУ. Но пока оккупантам не удалось воплотить свой план.

"В Северодонецке на сегодня идут уличные бои и часть районов, по сути, переходит из рук в руки - от оккупантов к нам и наоборот. Агрессор очень хочет окружить наши войска в Луганской области. Противник несколько раз пытался проводить наступление, чтобы закрыть "котел", - говорит военный эксперт Олег Жданов. Вероятность окружения наших войск в Луганской области есть, считает собеседник. Но, по его мнению, она сейчас не настолько большая и угрожающая.

Агрессор собирался "окольцевать" наши войска, выдвигаясь друг другу на встречу двумя группировками по линии Северск-Попасная. Так, одна часть вражеских боевиков должна была наступать из района Лимана к юго-востоку, через Северск Донецкой области. Вторая часть войск при этом будет идти от временно захваченной Попасной Луганской области к северо-западу, к трассе Бахмут-Лисичанск.

В пользу этой версии свидетельствует и то, что агрессор решил усилить свой контингент в районе Попасной, перебросив туда, среди прочего, одну БТГр из Купянска.

"На сегодня мы видим достаточно активные действия с южного направления, где противник пытается выйти на трассу. В то же время пока что нет активных действий с севера в районе Северска. Но враг концентрирует там силы", - объяснил военный аналитик, полковник Сергей Грабский.

Он допускает: если врагу удастся захватить Северодонецк, то он попытается провести окружение тех наших защитников, которые будут удерживать рубежи в Лисичанске.