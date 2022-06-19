RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Моральний стан військ РФ продовжує падати: у британській розвідці назвали причини

Фото: моральний стан військ РФ продовжує падати (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В останні дні Росія і Україна продовжували вести важкі артилерійські обстріли по осях на північ, схід і південь від Сєвєродонецької кишені, але без особливих змін на лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

У відомстві заявили, що бойові підрозділи обох країн ведуть інтенсивні бойові дії в Донбасі і, ймовірно, відчувають мінливий моральний дух.

"В останні тижні моральний стан російських військ, швидше за все, залишається особливо важким. Продовжують мати місце випадки відмови цілих російських підрозділів від виконання наказів і збройні сутички між офіцерами і їх солдатами", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони припустили, що владі РФ важко чинити правовий тиск на незгодних військових, чому перешкоджає офіційний статус вторгнення як "спеціальної військової операції", а не як війни.

Також у британській розвідці назвали фактори, які визначають низький моральний дух росіян. Зокрема,

  • погане керівництво,
  • обмежені можливості для ротації підрозділів поза бойовими діями,
  • дуже важкі втрати,
  • бойовий стрес,
  • постійне погане матеріально-технічне забезпечення,
  • проблеми з оплатою праці.

"Багато російських військовослужбовців всіх рангів також, ймовірно, залишаються в замішанні щодо цілей війни. Моральні проблеми в російських військах, ймовірно, настільки значні, що вони обмежують здатність Росії досягати бойових цілей", - підсумували у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що основний фокус уваги противника зосереджений на взяття Сєвєродонецька - адмінцентру підконтрольної Україні частини Луганської області. Більш ніж 90% її площі вже захоплені російськими військами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниВеликобританіяВійна Росії проти УкраїниВійська РФ