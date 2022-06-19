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Моральний стан військ РФ продовжує падати: у британській розвідці назвали причини

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Лондон, Неділя 19 червня 2022 09:34
Моральний стан військ РФ продовжує падати: у британській розвідці назвали причини Фото: моральний стан військ РФ продовжує падати (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В останні дні Росія і Україна продовжували вести важкі артилерійські обстріли по осях на північ, схід і південь від Сєвєродонецької кишені, але без особливих змін на лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

У відомстві заявили, що бойові підрозділи обох країн ведуть інтенсивні бойові дії в Донбасі і, ймовірно, відчувають мінливий моральний дух.

"В останні тижні моральний стан російських військ, швидше за все, залишається особливо важким. Продовжують мати місце випадки відмови цілих російських підрозділів від виконання наказів і збройні сутички між офіцерами і їх солдатами", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони припустили, що владі РФ важко чинити правовий тиск на незгодних військових, чому перешкоджає офіційний статус вторгнення як "спеціальної військової операції", а не як війни.

Також у британській розвідці назвали фактори, які визначають низький моральний дух росіян. Зокрема,

  • погане керівництво,
  • обмежені можливості для ротації підрозділів поза бойовими діями,
  • дуже важкі втрати,
  • бойовий стрес,
  • постійне погане матеріально-технічне забезпечення,
  • проблеми з оплатою праці.

"Багато російських військовослужбовців всіх рангів також, ймовірно, залишаються в замішанні щодо цілей війни. Моральні проблеми в російських військах, ймовірно, настільки значні, що вони обмежують здатність Росії досягати бойових цілей", - підсумували у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що основний фокус уваги противника зосереджений на взяття Сєвєродонецька - адмінцентру підконтрольної Україні частини Луганської області. Більш ніж 90% її площі вже захоплені російськими військами.

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