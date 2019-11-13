Моралес назвал коварным ударом смену власти в Боливии

Бывший президент Боливии Эво Моралес назвал смену власти в республике "самым коварным и роковым ударом в истории". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Моралеса.

Он считает, что второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес незаконно стала исполняющей обязанности президента.

"Нанесен самый коварный и роковой удар в истории. Правый сенатор-путчист назвала себя председателем Сената, а затем и временным президентом Боливии без необходимого кворума, окруженная группой сообщников и имеющая поддержку вооруженных сил и полиции, которые подавляют народ", - написал он соцсети.

Напомним, второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес стала исполняющим обязанности президента страны.

Как известно, президент Боливии Эво Моралес 10 ноября объявил, что уходит в отставку. Он занимал должность с января 2006 года.

Об отставке Моралес заявил после отъезда из столицы в провинцию Кочабамба. По его словам, решение покинуть свой пост он принял для того, чтобы "устроившие переворот лидеры оппозиции перестали сжигать дома простых людей". При этом Моралес пообещал не отказываться от борьбы.

Также РБК-Украина сообщало, что экс-президент Боливии Эво Моралес официально принял предложение Мексики о политическом убежище и 12 ноября прибыл в Мехико.

После прибытия Моралес заявил, что покинул Боливию, потому что его жизнь была в опасности. Он отметил, что был вынужден уйти в отставку, но сделал это добровольно, "чтобы больше не было кровопролития".