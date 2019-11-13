Моралес назвав підступним ударом зміну влади в Болівії

Колишній президент Болівії Ево Моралес назвав зміну влади в республіці "найпідступнішим і фатальним ударом в історії". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Моралеса.

Він вважає, що другий віце-спікер Палати сенаторів парламенту Болівії Жанін Аньєс незаконно стала виконувачкою обов'язків президента.

"Завдано найпідступнішого і фатального удару в історії. Правий сенатор-путчист назвала себе головою Сенату, а потім і тимчасовим президентом Болівії без необхідного кворуму, оточена групою спільників і має підтримку збройних сил і поліції, які пригнічують народ", - написав він соцмережі.

Нагадаємо, другий віце-спікер Палати сенаторів парламенту Болівії Жанін Аньєс стала виконувачем обов'язки президента країни.

Як відомо, президент Болівії Ево Моралес 10 листопада оголосив, що йде у відставку. Він обіймав посаду з січня 2006 року.

Об отставке Моралес заявил после отъезда из столицы в провинцию Кочабамба. По его словам, решение покинуть свой пост он принял для того, чтобы "устроившие переворот лидеры оппозиции перестали сжигать дома простых людей". При этом Моралес пообещал не отказываться от борьбы.

Также РБК-Украина сообщало, что экс-президент Боливии Эво Моралес официально принял предложение Мексики о политическом убежище и 12 ноября прибыл в Мехико.

После прибытия Моралес заявил, что покинул Боливию, потому что его жизнь была в опасности. Он отметил, что был вынужден уйти в отставку, но сделал это добровольно, "чтобы больше не было кровопролития".