Moody's повысило рейтинги семи украинских банков

Фото: Moody's (www.moodys.com)

Рейтинговое действие последовало за повышением суверенного рейтинга Украины

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги семи украинских банков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.

В частности, рейтинги ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и банка Пивденный повышены до Caa1 с Caa2.

Кроме того, рейтинг Райффайзен Банка Аваль повышен до B3 с Caa1, рейтинг дочернего российского Сбербанка - до Caa1 с Caa2, рейтинг дочернего российского Проминвестбанка до Caa2 с Caa3.

Как отмечается в обосновании рейтингов, макропрофиль для украинских банков остается очень слабым, поскольку экономические условия и операционная среда в Украине в целом стабильны. Moody's прогнозирует ежегодный рост ВВП в среднем на 3% в 2019-2020 гг. и считает, что сочетание более благоприятных экономических условий и более стабильной местной валюты поможет стимулировать спрос на кредиты и улучшить возможности погашения для заемщиков, поддерживая прибыльность банков. Кроме того, снижение геополитического риска повысило стабильность банковских депозитов, уменьшив давление на ликвидность.

Напомним, международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинг эмитента и облигаций правительства Украины до Caa1 с Caa2, изменив прогноз с позитивного на стабильный. Повышению рейтинг способствовала договоренность с МВФ о новой программе, что повышает вероятность возвращения на рынки капитала и уменьшит риск дефолта

Напомним, 18 декабря МВФ одобрил новую программу stand-by для Украины. Первый транш объемом 1,4 млрд долларов уже перечислен Украине. Решение о дальнейших траншах будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года в ходе пересмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.