Moody's підвищило рейтинги семи українських банків

Фото: Moody's (www.moodys.com)

Рейтингова дія послідувала за підвищенням суверенного рейтингу України

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило рейтинги семи українських банків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентства.

Зокрема, рейтинги Приватбанку, Ощадбанку, Укрексімбанку та банку Південний підвищені до Caa1 до Caa2.

Крім того, рейтинг Райффайзен Банку Аваль підвищений до B3 з Caa1, рейтинг дочірнього російського Сбербанку - до Caa1 до Caa2, рейтинг дочірнього російського Промінвестбанку до Caa2 з Caa3.

Як зазначається в обґрунтуванні рейтингів, макропрофиль для українських банків залишається дуже слабким, оскільки економічні умови і операційне середовище в Україні в цілому стабільні. Moody's прогнозує щорічне зростання ВВП в середньому на 3% в 2019-2020 рр. і вважає, що поєднання більш сприятливих економічних умов і більш стабільної місцевої валюти допоможе стимулювати попит на кредити і поліпшити можливості погашення для позичальників, підтримуючи прибутковість банків. Крім того, зниження геополітичного ризику підвищило стабільність банківських депозитів, зменшивши тиск на ліквідність.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило рейтинг емітента облігацій уряду України до Caa1 до Caa2, змінивши прогноз з позитивного на стабільний. Підвищенню рейтинг сприяла домовленість з МВФ про нову програму, що підвищує ймовірність повернення на ринки капіталу і зменшить ризик дефолту

Нагадаємо, 18 грудня МВФ схвалив нову програму stand-by для України. Перший транш обсягом 1,4 млрд доларів вже перераховано Україні. Рішення про подальші транші буде прийматися в травні і в листопаді 2019 року в ході перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму.