Moody's оценило план правительства Украины достичь 7%-го роста экономики

Международное рейтинговое агентство Moody's позитивно оценивает перспективы роста экономики Украины, однако считает план правительства станы достичь 7%-го роста ВВП слишком оптимистичным. Об этом говорится в обосновании рейтинга Украины.

В Moody's отмечают, что решение агентства улучшить прогноз по рейтингу Украины со "стабильного" на "позитивный" было обусловлено усилением макроэкономической стабильности Украины, которая, вместе с перспективой ускорения реформ, поддерживает более устойчивые перспективы экономического роста.

В частности, инфляция приблизилась к цели центрального банка, что позволило постепенно смягчить денежно-кредитную политику для более сильного и более сбалансированного роста. Экономика росла в течение 15 кварталов подряд, а в последние месяцы отмечался резкий рост экономических настроений, что может поддержать более высокие уровни инвестиций, которые все еще остаются недостаточными по отношению к потребностям страны. В то же время налогово-бюджетная позиция остается разумной: ожидается, что долговая нагрузка государственного сектора снизится примерно до 54% ВВП к концу следующего года и будет поддерживаться скромным дефицитом с целевым показателем 2,1% ВВП, заложенным в бюджете 2020 года.

Эти улучшения макроэкономической стабильности также подкрепляются спокойным политическим транзитом после выборов в начале этого года, что помогает снизить риски внутриполитических событий, считают в агентстве.

Избрание первого в Украине однопартийного правительства, в результате которого образовалась менее политически раздробленная администрация, повышает вероятность возобновления импульса реформ в Украине. В связи с переговорами по новой программе с МВФ украинский парламент принял много законодательных актов для продвижения программы реформ правительства, которая включает либерализацию рынка земли, продолжение антикоррупционных реформ и усиление приватизации, отмечают аналитики агентства.

Тем не менее, амбициозные задачи правительства Украины по проведению реформированию, включая ускорению экономического роста до 7% в 2021 года, являются труднодостижимыми, считают в Moody's.

Напомним, Всемирный банк прогнозирует, что экономика Украины может ускорить рост до 4% в 2021 году, если новое правительство сможет выполнить свои амбициозные цели проведения реформ.

Отметим, новый премьер-министр Алексей Гончарук неоднократно заявлял о планах ускорить экономику Украины и добиться роста 40% за пять лет. По его словам, правительство рассчитывает на рост ВВП не менее 5% в 2020 году и не менее 7% в последующие годы, что в совокупности даст 40% за пять лет.