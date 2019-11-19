Всемирный банк дал рекомендации по ускорению экономики Украины

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Если украинское правительство будет проводить реформы, рост может ускорится до 4%

Экономика Украины может ускорить рост до 4% в 2021 году, если новое правительство сможет выполнить свои амбициозные цели проведения реформ. Об этом говорится в презентации Всемирного банка, представленном на пресс-конференции в Киеве.

Как отмечается в обзоре, ускорение роста потребует прогресса в следующих областях:

(І) привлечение частных инвестиций в перспективные отрасли путем создания прозрачного рынка земель сельскохозяйственного назначения, демонополизация ключевых секторов и укрепление антимонопольной политики и правоприменения, приватизация государственных предприятий, а также борьба с коррупцией;

(II) повышение эффективности и рост банковского кредитования производственного сектора благодаря завершению реформы государственных банков и уменьшению количества неработающих кредитов;

(III) сохранение макроэкономической стабильности для продолжения снижения инфляции, процентных ставок и государственного долга.

"Отмена моратория на продажу сельскохозяйственных земель и создание прозрачного и эффективного рынка сельскохозяйственных земель может способствовать экономическому росту в Украине на 0,5-1,5% в год в течение периода 5 лет", - говорится в документе.

Как сообщало РБК-Украина, Всемирный банк обновил прогноз по росту экономики Украины на ближайшие годы. Согласно новому прогнозу, рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году составит 3,6% (в октябре банк прогнозировал рост на 3,4%). В 2020 году рост ВВП составит 3,7% (прежний прогноз - 3,7%). В 2021 году рост экономики Украины составит 4,2% (ранее ожидалось 4,2%).

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост реального внутреннего продукта Украины в 2019-2020 годах на уровне 3,0%. Согласно прогнозу, рост ВВП Украины незначительно ускорится в 2021 году и составит 3,1%.