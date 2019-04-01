Moody's назвало новую угрозу для "Северного потока - 2"

Запрос датского энергетического агентства у ​Nord Stream 2 AG на проведение дополнительной экологической экспертизы создает угрозу задержки для прокладки газопровода. Об этом говорится в отчете агенства Moody's.

В агенстве считают, что этот запрос может "затянуть завершение строительство "Северного потока - 2" позднее дедлайна в декабре 2019 года" и ослабить позиции "Газпрома" в переговорах с Украиной по заключению нового транзитного договора, который также истекает в декабре 2019 года.

Так как в этом случае, "Газпром" будет вынужден увеличить объемы прокачиваемого через Украину газа. По оценке Moody's, проведение экологической экспертизы может затянуться на несколько месяцев.

Напомним, 27 марта датское энергетическое агенство попросило компанию Nord Stream 2 включить в экологическую оценку вариант маршрута в датской исключительной экономической зоне, к югу от острова Борнхольм.

После этого в "Газпроме" заявили об отсутствии препятствий строительству "Северного потока-2". Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер уверен, что строительство газопровода "Северный поток - 2" завершится в 2019 году.

Отметим, глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сомневается в запуске газопровода "Северный поток-2" до конца года