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Moody's може знизити інвестиційний рейтинг Ізраїлю через конфлікт з ХАМАС

Фото: Moody's може рейтинг Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Рейтингове агентство Moody's поставило рейтинг Ізраїлю А1 на перегляд з можливим пониженням, пославшись на військовий конфлікт з палестинським ісламістським угрупуванням ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Хоча короткочасний конфлікт все ж таки може мати кредитні наслідки, але чим триваліший і серйозніший буде військовий конфлікт, тим більший його вплив, ймовірно, вплине на ефективність політики, державні фінанси та економіку", - заявило Moody's.

Відбувся величезний стрибок вартості страхування державного боргу Ізраїлю з використанням кредитних дефолтних свопів (CDS). Інвестори використовують CDS або як інструмент захисту, або для спекуляцій, і минулого тижня вартість покупки ізраїльських CDS зросла на 80%.

Рейтинг Ізраїлю ніколи не знижувався жодним із трьох основних рейтингових агентств - S&P Global, Moody's та Fitch.

Раніше цього тижня конкуруюче рейтингове агентство Fitch помістило рейтинг країни на "негативний" і попередило, що серйозна ескалація конфлікту, що триває, може призвести до негативної рейтингової дії.

Конфлікт в Ізраїлі

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Після цього Ізраїль розпочав операцію проти ХАМАСу. Її наступним етапом може стати наземна операція у Секторі Газа.

ЦАХАЛ уже проводив рейди до Сектору Газа, під час якого було ліквідовано групу терористів. Але в глиб території ізраїльські солдати не заходили.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив військам, які зібралися 19 жовтня на кордоні із Сектором Газа, що незабаром вони побачать палестинський анклав "зсередини". Це може означати, що може розпочатися наземна операція з метою знищення ХАМАСу.

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