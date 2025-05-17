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На моноколесі до Європи: на кордонні зі Словаччиною затримали незвичного порушника (фото)

Субота 17 травня 2025 12:50
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На моноколесі до Європи: на кордонні зі Словаччиною затримали незвичного порушника (фото) Ілюстративне фото: український військовий (suspilne media)
Автор: Наталія Кава

Українські прикордонники затримали чоловіка, який намагався перетнути кордон зі Словаччиною на моноколесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як розповіли у відомстві, чоловіка зафіксувала фотопастка. А у той момент коли до держкордону залишалося 300 метрів чоловіка зупинив прикордонний наряд.

"Порушника доставили до підрозділу. Після встановлення усіх обставин правопорушення його буде притягнуто до відповідальності", - розповіли прикордонники.
На моноколесі до Європи: на кордонні зі Словаччиною затримали незвичного порушника (фото)

За їх словами, план затриманого був такий: вбратися в буденний одяг і вирушити до кордону польовою дорогою без речей, вдаючи, що просто прогулюється околицею міста Ужгород.

Незаконний перетин кордону

Раніше ми писали, що двоє чоловіків загинули під час перетинання Тиси. Організаторам незаконної схеми повідомили про підозру. Окрім цього прикордонники викрили псевдоподружжя, що намагалось виїхати за кордон. Виявилось, що чоловік заплатив дівчині за фіктивний шлюб.

А на Закарпатті переправники намагалися провезти ухилянтів під виглядом траурного кортежу. Попри спробу втечі, усіх учасників схеми затримали прикордонники.

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Державна прикордонна служба
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