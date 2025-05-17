На моноколесе в Европу: на границе со Словакией задержали необычного нарушителя (фото)

Украинские пограничники задержали мужчину, который пытался пересечь границу со Словакией на моноколесе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как рассказали в ведомстве, мужчину зафиксировала фотоловушка. А в тот момент когда до госграницы оставалось 300 метров мужчину остановил пограничный наряд.

"Нарушителя доставили в подразделение. После установления всех обстоятельств правонарушения он будет привлечен к ответственности", - рассказали пограничники.



По их словам, план задержанного был таков: одеться в будничную одежду и отправиться к границе по полевой дороге без вещей, делая вид, что просто прогуливается по окраине города Ужгород.