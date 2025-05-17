На моноколесе в Европу: на границе со Словакией задержали необычного нарушителя (фото)
Украинские пограничники задержали мужчину, который пытался пересечь границу со Словакией на моноколесе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
Как рассказали в ведомстве, мужчину зафиксировала фотоловушка. А в тот момент когда до госграницы оставалось 300 метров мужчину остановил пограничный наряд.
"Нарушителя доставили в подразделение. После установления всех обстоятельств правонарушения он будет привлечен к ответственности", - рассказали пограничники.
По их словам, план задержанного был таков: одеться в будничную одежду и отправиться к границе по полевой дороге без вещей, делая вид, что просто прогуливается по окраине города Ужгород.
Незаконное пересечение границы
Ранее мы писали, что двое мужчин погибли во время пересечения Тисы. Организаторам незаконной схемы сообщили о подозрении. Кроме этого пограничники разоблачили псевдосупругов, которые пытались выехать за границу. Оказалось, что мужчина заплатил девушке за фиктивный брак.
А на Закарпатье переправщики пытались провезти уклонистов под видом траурного кортежа. Несмотря на попытку побега, всех участников схемы задержали пограничники.
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